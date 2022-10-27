"Цель поражена": как работают Миг-31 в зоне СВО

Экипажи выполняют воздушное патрулирование

Кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в зоне проведения специальной военной операции опубликовало российское Минобороны.

Экипажи выполняют воздушное патрулирование. Во время одного из вылетов бортовая радиолокационная станция обнаружила цель. Получив из пункта управления подтверждение, что это самолет противника, летчики выпустили ракеты "воздух-воздух". Украинский Су-24, несмотря на попытку уйти от сверхзвукового истребителя-перехватчика, был сбит.

"Выполнили пуск ракет большой дальности, произвели подсвет, далее обнаружили по командам бортовой радиолокационной станции пропадание метки самолета противника и получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена", - рассказал Александр, командир экипажа МиГ-31.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"