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Минобороны представило новых героев спецоперации

09:12
  • четверг
  • 27 октября 2022

Рядовой Александр Белик лично ликвидировал пятерых боевиков

В Минобороны России рассказали о новых подвигах участников военной спецоперации. Российские бойцы проявляют героизм, отвагу и высочайший профессионализм.

Сержант Александр Коваленко во время освобождения одного из населенных пунктов корректировал огонь артиллерии. Благодаря его грамотным действиям, радикалам был нанесен значительный урон, в итоге их удалось выбить с занимаемых позиций.

В ходе боя с националистами, напавшими на российскую колонну, рядовой Александр Белик лично ликвидировал пятерых боевиков, а также обеспечил бесперебойную работу связи, благодаря этому наши военные смогли скоординировать действия и отразить нападение.

Младший сержант Александр Максин вместе с вверенным ему подразделением обнаружил вооруженную группу неонацистов, которые готовили нападение на российских военных. Под командованием Александра бойцы внезапно атаковали боевиков, младший сержант лично ликвидировал четырех из них.

Рядовой Никита Лосев, действуя в составе самоходно-гаубичного дивизиона, прицельным огнем уничтожил ангар с военной техникой ВСУ. Благодаря его решительным действиям мотострелки смогли развить наступление и выбить противника с занимаемых позиций.

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