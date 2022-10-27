В Киеве назвали "неприятной" ситуацию под Херсоном для ВСУ

Ранее ВС России отразили попытку противника прорвать линию обороны

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал в интервью на YouTube о ситуации для ВСУ на херсонском направлении.

"Там ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30", - сказал он.

По словам Арестовича, это "огромная военная сила".

Как ранее сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. Украинские войска отступили с большими потерями.

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