США готовы смягчить условия потолка цен на нефть

Идут обсуждения с Брюсселем

Власти США изучают возможность смягчить условия применения ограничений цен на нефть из России, передает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Как уточняется в материале, Белый дом "вынужден свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть", так как столкнулся со "скептицизмом инвесторов и рисками на финансовых рынках".

Собеседники агентства полагают, что Вашингтон и Брюссель в итоге придут к решению о более гибком потолке. Цена окажется выше изначально предполагаемого уровня. Ожидается, что лимит начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

Ранее в Москве уже заявили, что не станут поставлять нефть странам, которые применят механизм потолка цен.

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