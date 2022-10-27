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Россия предостерегла США от применения спутников для помощи Киеву

09:27
  • четверг
  • 27 октября 2022

Это подвергает рискам устойчивость мирной космической деятельности

Спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Константин Воронцов.
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Дипломат указал на "чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине". Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах.

Воронцов подчеркнул, что в результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности. Это касается и различных процессов на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ВС России ведут боевые действия не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом, который использует и системы связи, системы обработки информации, системы разведки, спутниковой разведки. Шойгу уточнил, что против России работает фактически вся натовская спутниковая группировка. По информации Минобороны, это более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников. Они передают ВСУ данные о расположении российских подразделений.

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