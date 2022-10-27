Россия допустила пересмотр отношений с Секретариатом ООН

Причиной может стать расследование по беспилотникам

Россия может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине. Об этом в среду, 26 октября, рассказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Москва не угрожает прервать сотрудничество, однако готова его пересмотреть "в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности".

Речь идет об обвинениях Украины и Запада в применении Россией беспилотников в спецоперации, якобы поставляемых Ираном. Авторы обвинений заявляют, что это является нарушением резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

В ответ на запросы Киева, поддержанные рядом западных стран, об отправке на Украину миссии ООН для изучения происхождения беспилотников Москва подчеркивала, что у организации нет мандата проводить подобные расследования, сообщает ТАСС.

Ранее Тегеран объявил, что Иран не является стороной конфликта на Украине или экспортером оружия ни для одной из сторон, а отношения с Москвой не противоречат каким-либо международным правилам. Российские власти также неоднократно отвергали обвинения в использовании иранских дронов в спецоперации на Украине.

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