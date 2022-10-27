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Россия допустила пересмотр отношений с Секретариатом ООН

08:21
  • четверг
  • 27 октября 2022

Причиной может стать расследование по беспилотникам

Россия может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине. Об этом в среду, 26 октября, рассказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
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Дипломат подчеркнул, что Москва не угрожает прервать сотрудничество, однако готова его пересмотреть "в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности".

Речь идет об обвинениях Украины и Запада в применении Россией беспилотников в спецоперации, якобы поставляемых Ираном. Авторы обвинений заявляют, что это является нарушением резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

В ответ на запросы Киева, поддержанные рядом западных стран, об отправке на Украину миссии ООН для изучения происхождения беспилотников Москва подчеркивала, что у организации нет мандата проводить подобные расследования, сообщает ТАСС.

Ранее Тегеран объявил, что Иран не является стороной конфликта на Украине или экспортером оружия ни для одной из сторон, а отношения с Москвой не противоречат каким-либо международным правилам. Российские власти также неоднократно отвергали обвинения в использовании иранских дронов в спецоперации на Украине.

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