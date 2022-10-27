Германия сочла невозможным использование второй нитки "Северного потока-2"

В Берлине заявили, что это технически невозможно

Правительство ФРГ считает, что использовать вторую нитку трубопровода "Северный поток-2" после взрывов технически невозможно. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос заместителя главы фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.

В документе названо весьма вероятным, что "диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки газопровода и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется".

Авторы ответа также заявляют, что "Северный поток-2" в любом случае не прошел необходимую для запуска сертификацию, пишет Der Spiegel.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов. Россия настаивает на участии в расследовании этой диверсии.

В Службе внешней разведки России рассказали, что Москва располагает разведывательными данными по диверсии на "Северных потоках".

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