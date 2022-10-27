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Венгрия заявила о необходимости переговоров России и США по Украине

09:41
  • четверг
  • 27 октября 2022

Будапешт подчеркнул необходимость диалога

Россия и США должны незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины. Такое мнение в четверг, 27 октября, высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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Венгерский дипломат заявил, что в сложившейся ситуации "Европа страдает", как и вся европейская экономика. Единственным решением проблемы он назвал мирное соглашение по ситуации на Украине, однако отметил, что, "безусловно, мир не наступит при таком поведении".

Сийярто подчеркнул, что "для достижения мира нужно разговаривать", а Москве и Вашингтону — "поддерживать связи". В связи с этим Будапешт надеется, "что будут какие-то американо-российские переговоры относительно этого".

Политик также заявил, что не хочет "никого принижать", однако переговоры по мирному урегулированию должны проходить именно между Россией и США, сообщает The Daily Caller.

21 октября состоялись телефонные переговоры главы ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

При этом США неоднократно озвучивали позицию, согласно которой Вашингтон считает невозможным проведение любых переговоров по Украине без участия самого Киева.

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Петер Сийярто
Петер Сийярто
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