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Москвичам пообещали необычно теплые выходные

08:59
  • четверг
  • 27 октября 2022

Температура поднимется до плюс 12 градусов

Потепление до 11-12 градусов тепла ожидается в Москве в выходные 29 и 30 октября. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам метеоролога, прогнозируется "необычное тепло для этого времени года". В субботу ожидается 10-11 градусов тепла, а в воскресенье — до плюс 12 градусов. Такой температурный фон на шесть градусов превышает климатическую норму конца октября.

При этом если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой.

В Гидрометцентре также предупредили, что после теплых выходных в столичный регион придет резкое, но кратковременное похолодание. Столбики термометров могут опуститься до 4-5 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее Вильфанд отмечал, что жителей столичного региона ожидает комфортная осенняя погода в предстоящие выходные. Повышение температуры будет связано с перемещением теплых воздушных масс с запада и юго-запада.

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