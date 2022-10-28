Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Весам следует уделить внимание здоровью, а Тельцам пора провести работу наш ошибками

Овны

Юпитеру, видимо, не слишком понравилось в вашем знаке, и он снова вернулся в Рыбы. Вам пора перестать наступать на одни и те же грабли. Неужели урок еще не усвоен?

Тельцы

Вам станет полегче в тех делах, которые вы стараетесь не афишировать. Воспользуйтесь передышкой, чтобы провести работу над ошибками и больше не попадать в такие истории.

Близнецы

К вам вернутся проблемы на работе, о которых вы успели забыть. Возможно, придется повторно искать документы или воссоздавать то, что было утрачено.

Раки

Стоит достать конспекты или учебники, которыми вы пользовались год назад, чтобы освежить знания. Если вы были в какой-то стране в прошлом году, оттуда придет весточка.

Львы

Привычка хранить квитанции и другие финансовые документы выручит вас в ближайшее время. Вам нужно будет подтвердить платежи, которые вы когда-то делали.

Девы

Бывшие супруги или возлюбленные готовы появиться на вашем горизонте. Это не всегда связано с чувствами: возможно, они просто забыли у вас что-то важное.

Весы

Ваше здоровье нуждается во внимании: могут вернуться заболевания, которыми вы ранее болели. Займитесь профилактикой и серьезно отнеситесь к советам врачей.

Скорпионы

Старая любовь не ржавеет, и не важно, к кому: самому себе, родному дому или партнеру. Вы переживёте ренессанс самых светлых чувств. Это будет красиво!

Стрельцы

У вас появится возможность съездить к родителям или бабушке с дедушкой. Воспользуйтесь ею. Кроме того, вы можете снова вернуться к вопросам, связанным с недвижимостью.

Козероги

Вы обнаружите письма или сообщение в мессенджерах от старых друзей или бывших соседей. Ностальгия может быть полезной, если вы умеете анализировать!

Водолеи

Вы среди счастливых получателей денег, на которые уже и не рассчитывали. Постарайтесь воспользоваться ими грамотно, а не спустить в ближайшем магазине.

Рыбы

В ваш знак возвращается ретро-Юпитер: цель его короткой миссии в том, чтобы дать вам что-то завершить. Скорее всего, речь о глубоко личных делах.

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