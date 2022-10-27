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Названы сроки возвращения жителей Херсона в город

08:29
  • четверг
  • 27 октября 2022

Правобережную часть региона покинули уже более 70 тысяч человек

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал сроки возвращения жителей правобережной части региона в свои дома. Это произойдет после того, как линия фронта будет отодвинута.

Стремоусов рассказал, что основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена. Люди переезжают добровольно, подчеркнул он.

"Переезд – это, прежде всего, вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", - сказал Стремоусов агентству РИА Новости.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что с момента объявления массового перемещения в Херсонской области более 70 тысяч человек перебрались на левый берег Днепра.

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