Босфорский пролив закрыли для движения судов

Видимость сильно затруднена из-за тумана

Босфорский пролив закрыт для движения судов, передает турецкий канал NTV.

"Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана", - говорится в сообщении.

Метеорологи уточнили, что туман усилился в регионе ближе к утру. Видимость сильно затруднена.

Босфор - это пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Длина пролива - около 30 км. Максимальная ширина - 3700 м (на севере), минимальная - 700 метров. Глубина фарватера — от 33 до 80 м

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