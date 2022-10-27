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Босфорский пролив закрыли для движения судов

09:44
  • четверг
  • 27 октября 2022

Видимость сильно затруднена из-за тумана

Босфорский пролив закрыт для движения судов, передает турецкий канал NTV.

"Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана", - говорится в сообщении.

Метеорологи уточнили, что туман усилился в регионе ближе к утру. Видимость сильно затруднена.

Босфор - это пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Длина пролива - около 30 км. Максимальная ширина - 3700 м (на севере), минимальная - 700 метров. Глубина фарватера — от 33 до 80 м

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Босфорский пролив
Босфорский пролив
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