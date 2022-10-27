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Ракова сообщила о снижении числа безработных в Москве

09:16
  • четверг
  • 27 октября 2022

Служба занятости успешно реализует специальные программы субсидированного найма

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в разговоре с РИА Новости, что число безработных в Москве с начала года уменьшилось на 12,7%.

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"Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на столичном рынке труда. Сегодня мы можем подтвердить это статистическими данными службы занятости -официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7%", - отметила заммэра.

Она добавила, что служба занятости успешно реализует специальные программы субсидированного найма. Это среди прочего постоянное трудоустройство через адаптацию, организация временных, общественных работ и обучение сотрудников.

"Мы видим, что наиболее востребованной как среди соискателей, так и среди работодателей стала программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации. 3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками", - обратила внимание Ракова.

Ранее стало известно, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет 602,8 тысячи человек.

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