ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Губернатор Севастополя Развожаев: Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

09:45
  • четверг
  • 27 октября 2022

ТЭС не пострадала

Беспилотник атаковал минувшей ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки загорелся один из неработающих трансформаторов. Возгорание потушили работники ТЭС.

Развожаев отметил, что инцидент не повлиял на работу станции. Никто не пострадал.

"Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции - удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Балаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.