Губернатор Севастополя Развожаев: Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

ТЭС не пострадала

Беспилотник атаковал минувшей ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в результате атаки загорелся один из неработающих трансформаторов. Возгорание потушили работники ТЭС.

Развожаев отметил, что инцидент не повлиял на работу станции. Никто не пострадал.

"Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции - удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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