Сегодня националистов выбили из Макеевки

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Шахтерске. Загорелись цистерны с топливом, пламя перекинулось на частные дома и здание автовокзала. Сейчас пожар потушен, мирные жители не пострадали - их оперативно эвакуировали. Атаки продолжаются и на Донецк. Под огнем также Горловка, Макеевка и Зайцево. ПВО снова работает над Херсоном. А российские Вооруженные силы успешно развивают наступление, вытесняя противника из населенных пунктов Донбасса.

С сильным пожаром на железнодорожной станции в Шахтерске подразделения МЧС справились за три часа. Этой ночью ВСУ обстреляли развязку из установок HIMARS. Ракеты попали в цистерны и расположенный поблизости склад горючего. Огонь перекинулся на здание вокзала и частный сектор. Но людей и сотрудников станции удалось быстро эвакуировать. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Еще два удара националисты нанесли по Донецку и Горловке. Повреждены высотки. Несколько квартир выгорели полностью. Обошлось без жертв. Люди уже привыкли к артиллерийским атакам. И ночуют в подвалах и бомбоубежищах.

Обстрелы ведутся каждый день. Но ВСУ уже не в силах остановить контрнаступление российских войск в Донбассе. Километр за километром боевиков вытесняют из пригородов Донецка.

На аэродромах готовятся к вылету экипажи штурмовиков. Сейчас, когда собственные силы ПВО националистов истощены, а иностранных хватает только для того, чтобы прикрыть Киев, российская авиация имеет полную свободу действий.

Самолеты берут курс к границам Харьковской и Луганской областей. Третья мотострелковая дивизия начала выдавливать боевиков из окрестностей Красного Лимана. И пехотинцев необходимо прикрыть с воздуха. Разведка обнаружила бомбардировщик ВСУ. Но экипаж российского истребителя не дал ему даже приблизится к этой зоне.

Массированные удары по врагу российская группировка наносит по всему луганскому фронту. Сегодня националистов выбили из Макеевки. Огнем гаубиц и реактивных установок подразделения ВСУ заставляют отступать из Ямполовки и Торского. На участке Кременной и Сватово - одних из самых сложных в оперативном плане - все попытки прорывов националистов провалены. Усиленная батальонно-тактическая группа ВСУ отброшена. Отступающих радикалов и иностранных наемников добивают мобильные минометные расчеты. Артиллеристы действуют настолько быстро, что боевики не успевают сориентироваться и открыть ответный огонь.

"Мы работаем не по расписанию, то есть в любое время, нам говорят цель, мы быстренько приехали, отработали и уехали, и также у нас могут минометы работать в одном месте, другом и третьем, поэтому противник не понимает, кто именно по нему ведет огонь", - рассказал Константин, командир минометного взвода.

А вот так выглядит не на картах генштаба ВСУ, а в реальности главное направление удара националистов на Херсон. В поле догорает сожженная бронетехника. В том числе и зарубежные образцы. Десятки подбитых танков и БМП. Эту колонну накануне уничтожила сводная группа российских разведчиков. Все направления к Херсону, которые сложно прикрыть артиллерийскими батареями, взяты под огневой контроль спецназом. Засады и корректировщики выставлены буквально на каждой тропе.

"Все действия противника на ранних стадиях фиксируются нами. Участвуют сразу все, от солдат в окопах и ячейках и до нашей артиллерии, противник сразу попадает под огневое поражение как нашей артиллерии, так и авиации", - сообщил один из российских военнослужащих.

Отступая, националисты бросают самоходные установки, которые с таким трудом Киев выпрашивает у Запада. Оставлены без боя. Ни одной царапины от осколков. Очень тревожная картинка для партнеров Зеленского в Европе, где, похоже, еще верят, что поставленное оружие поможет ВСУ хоть как то добиться успехов на фронтах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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