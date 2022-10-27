США разместят в Европе термоядерные бомбы B61-12

Якобы в связи с ростом напряженности с Москвой

Министр иностранных дел Венгрии призвал США как можно скорее начать переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта. Петер Сийярто подчеркнул, что европейской экономике нужен мир. Но пока голос разума в Брюсселе не слышат, продолжают нагнетать и раскручивать разного рода фейки. Например, о поставках России иранских беспилотников. Этот вопрос в нарушение всех правил пытались поднять даже на заседании Совбеза ООН.

Берлин, Париж, Лондон и, конечно, Вашингтон, без которого и шага не могут сделать в Европе, направили письмо в ООН, призывая провести расследование о поставках России иранских ударных беспилотников. Наш постпред Василий Небензя на Совете безопасности выступил с резкой критикой такого решения и в очередной раз заявил, что никакие дроны Иран не поставлял.

"С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу", - подчеркнул дипломат.

Вопрос гораздо шире. Речь идет об очередном проявлении лицемерия и двойных стандартов по отношению к России со стороны Запада, добавил постпред. При этом США позволяют себе активно снабжать Киев не только новейшей военной техникой, но и задействовать коммерческие спутники, сообщают в нашем МИД.

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - указал Константин Воронцов, замглавы российской делегации на ГА в ООН.

Так, важную роль для обеспечения связи ВСУ играет спутниковая система Starlink. Ее создатель сейчас занят больше бытовыми вопросами, нежели политическими. Илон Маск переезжает. Накануне на своей странице в соцсетях он обновил статус, обозначив себя главным по твитам, тем самым намекнул на скорое завершение сделки по покупке социальной сети. Где вскоре и выложил видео, как он с раковиной в руках заходит в штаб-квартиру организации. В интернете предположили, что раковина у главы SpaceX - неспроста. Маск собирается хорошенько отмыть репутацию Twitter.

Впрочем, Штаты теперь надеются, как там выразились, нести в мир дипломатию с помощью боевой силы. Издание Politico сообщает, что Вашингтон к декабрю намерен разместить в Европе термоядерные бомбы B61-12. Якобы в связи с ростом напряженности с Москвой. А американские телеканалы продолжают строчить репортажи о войсках США, готовых в любой момент сражаться с Россией. Дивизии расположились на территории Румынии, где этому совсем не рады.

Американский президент любит поиграть в солдатиков. А еще - покривляться перед камерами. На пресс-конференции в Белом доме, когда журналисты начали выкрикивать вопросы, Байден стал их передразнивать. Когнитивные способности президента стали волновать не только американских конгрессменов, но ведущих мировых лидеров. А ведь впереди главное событие года - выборы в Конгресс. Джо Байден решил наконец обратить внимание на внутренние проблемы страны. Он заявил о начале борьбы с "непредвиденными расходами", пытаясь убедить избирателей, что администрация президента делает все возможное для того, чтобы "снизить стоимость жизни" американцев.

Но пресс-секретарь Белого дома ясно дала понять, что все не совсем так: "Вы знаете, это, это, эм, это, вы знаете, это не, эм, это, это, вы знаете, это безрассудно. Это безрассудные игры с нашей экономией".

С экономикой сейчас проблемы во всей европейской сейме. Энергокризис привел к увеличению стоимости на отопительные приборы в Германии. В Литве объявлена охота на дрова - деревянные балки отпиливают даже у скамеек на остановках. О росте цен на электричество на 15 процентов уже в начале следующего года предупредили и французов. А вот в Британии со сменой нового премьера изменился лишь формат вечеринок. Теперь на Даунинг-стрит популярны Дни Индии. Вместо встреч по экономическим вопросам, которых накопилось очень много, Риши Сунак ждет гостей на главный праздник Дивали - фестиваль огней.

Елена Макарова, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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