Путин рассказал о роли России в развитии Большой Евразии

Президент обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума

Россия продолжит прилагать усилия для формирования в Большой Евразии стабильности и процветания. Об этом говорится в телеграмме российского лидера Владимира Путина участникам и гостям XV Веронского Евразийского экономического форума, опубликованной в четверг, 27 октября.

Президент России отметил, что с каждым годом значение Евразии возрастает, происходит укрепление новых центров экономического роста, становление интеграционных группировок и сопряжение их потенциалов. Сотрудничество государств региона основывается на принципах суверенитета, равноправия, взаимного доверия и уважения.

Глава государства подчеркнул, что Россия со своей стороны будет и впредь прилагать активные усилия, направленные на формирование в Большой Евразии общеконтинентального пространства мира, стабильности и процветания.

Что касается XV Веронского Евразийского экономического форума, Путин выразил уверенность в том, что обсуждение в "веронском" формате складывающейся в мире и Евразии ситуации позволит не только всеобъемлюще ощутить реалии сегодняшнего дня, но и даст возможность заглянуть в будущее, сообщает пресс-служба Кремля.

Под термином "Большая Евразия", который был озвучен летом 2016 года президентом России Владимиром Путиным, принято понимать создание в регионе нового международного сообщества на основе "сопряжения" Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. При этом учитывается возросшая роль Китая в геополитике, ее влияние на развитие Евразии и возможность направить китайские ресурсы на выгоду евразийской экономической интеграции.

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