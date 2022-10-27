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Число погибших при теракте на юге Ирана выросло до 15

11:37
  • четверг
  • 27 октября 2022

Трое неизвестных ворвались в мечеть Шах-Черах

Пятнадцать человек погибли и несколько десятков пострадали в результате теракта на юге Ирана, передает "ТВ Центр".

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Трое неизвестных ворвались в мечеть Шах-Черах, одну из главных достопримечательностей страны, и открыли стрельбу по верующим, которые в тот момент совершали намаз.

Двое подозреваемых задержаны, третьего ищут. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Теракт произошел на фоне длительных беспорядков. Уже полтора месяца в Иране не прекращаются антиправительственные протесты. Они начались после смерти 22-летней девушки. Ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Женщина скончалась в участке от сердечного приступа.

Есть версия, что ситуацию в стране искусственно раскачивают из-за рубежа.

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