Число погибших при теракте на юге Ирана выросло до 15

Трое неизвестных ворвались в мечеть Шах-Черах
Пятнадцать человек погибли и несколько десятков пострадали в результате теракта на юге Ирана, передает "ТВ Центр".
Трое неизвестных ворвались в мечеть Шах-Черах, одну из главных достопримечательностей страны, и открыли стрельбу по верующим, которые в тот момент совершали намаз.
Двое подозреваемых задержаны, третьего ищут. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
Теракт произошел на фоне длительных беспорядков. Уже полтора месяца в Иране не прекращаются антиправительственные протесты. Они начались после смерти 22-летней девушки. Ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Женщина скончалась в участке от сердечного приступа.
Есть версия, что ситуацию в стране искусственно раскачивают из-за рубежа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"