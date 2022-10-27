В Москве проходит "Съезд деловых женщин Евразии"

Участницы обсудят развитие бизнеса в новых условиях
"Съезд деловых женщин Евразии" открылся сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".
Участницы обсудят развитие бизнеса в новых условиях.
Это мероприятие - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Среди главных задач форума - создать сообщество, которое объединит представительниц бизнеса, руководительниц общественных и некоммерческих организаций.
На съезде также представят проект нового IT-продукта - цифровую платформу для бизнес-леди и "Евразийскую женскую торговую карту".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"