В Москве проходит "Съезд деловых женщин Евразии"

Участницы обсудят развитие бизнеса в новых условиях

"Съезд деловых женщин Евразии" открылся сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Участницы обсудят развитие бизнеса в новых условиях.

Это мероприятие - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Среди главных задач форума - создать сообщество, которое объединит представительниц бизнеса, руководительниц общественных и некоммерческих организаций.

На съезде также представят проект нового IT-продукта - цифровую платформу для бизнес-леди и "Евразийскую женскую торговую карту".

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