В Сочи стартовала конференция "ДНК России"

На одной площадке собрались более 200 специалистов со всей страны

В Сочи стартовала научно-практическая конференция по проблемам мировоззрения и общественных наук "ДНК России", передает "ТВ Центр".

На одной площадке собрались более 200 специалистов со всей страны. В том числе деканы, заведующие кафедрами и лучшие преподаватели отечественных ВУЗов. Обсуждают, какие понятия и ценности должны составить современную основу общественных наук в России, и разрабатывают новые подходы в преподавании гуманитарных дисциплин в высшей школе.

"Когда ведется война с нашей историей, нашей культурой, наследием, когда вычеркиваются выдающиеся имена и заслуги нашей страны, важно объединить усилия и сконцентрироваться в просвещении, направленном на сохранение культурно-исторического наследия нашей страны", - подчеркнул Максим Древаль, генеральный директор российского общества "Знание".

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