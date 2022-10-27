Специалисты выясняют причины гибели дельфина в Приморском океанариуме

Возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке по результатам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Приморского океанариума. Учреждением правоохранительные органы заинтересовались после гибели дельфина. Как выяснилось, животных содержали в условиях, которые были опасны для их здоровья.

На этих фотографиях ветеринары устанавливают причину гибели дельфина по кличке Сэм. Он - подопечный Приморского океанариума, был в числе артистов на представлениях. За полтора месяца до трагедии в Сети появились кадры, где перед зрителями выступает окровавленное животное. Сотрудники дельфинария предполагают, что это именно Сэм.

По информации из открытых источников, за время работы Приморского океанариума в учреждении погибли по меньшей мере 13 животных: сивуч, моржи, белухи, дельфины. Причины разные: кто-то проглотил посторонний предмет, другие отравились, у третьих - бактериальные инфекции. Почему умер Сэм, специалисты еще выясняют.

"Мне рассказывали, что при вскрытии были легкие красного цвета. Это все похоже на быстротечную пневмонию", - говорит Игорь Костычев, руководитель дельфинария.

Этот человек - один из тех, кто три месяца назад забил тревогу об условиях содержания животных. Он неоднократно сообщал руководству Приморского океанариума, что обитатели дельфинария в опасности и необходимо срочно ремонтировать бассейны. По его словам, гидроизоляция в них пришла в негодность и отслаивается. Млекопитающие ее едят, получают травмы об острые края. И как результат - проблемы со здоровьем. Но ответа от вышестоящего начальства так и не получили.

После выхода в свет материалов проблемы начались не только у животных, но и сотрудников. Игорю Костычеву и еще пяти тренерам заблокировали вход на рабочие места. Специалисты не могли попасть к своим подопечным: белухам, дельфинам, моржу, пингвинам.

После обращения в трудовую инспекцию пропуски активировали, но не всем. По словам сотрудников, разваливается и штат водолазов. Если в начале года было более 20 человек, то сейчас чисткой бассейнов занимаются только 15. Говорят, нагрузка увеличилась, а оплата - нет. Сообщают, что нет и медицинского работника, который должен следить за их состоянием. Последний врач уволился 10 месяцев назад.

После многочисленных жалоб проверку в Приморском океанариуме провела природоохранная прокуратура. Ведомство выявило многочисленные нарушения.

"Выявлена ненадлежащая система обеспечения океанариума, несвоевременно проводилась очистка аквариумов и мест содержания гидробионтов, отсутствовали условия для раздельного содержания дельфинов афалин, не всегда надлежащим образом было обеспечено хранение кормов, рыбной продукции, которой питаются животные океанариума", - заявил Роман Стеблянских, владивостокский межрайонный природоохранный прокурор.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело на сотрудников океанариума по статье халатное отношение к должностным обязанностям. Правда, конкретные лица, которые должны понести ответственность, пока не установлены.

Запросы на комментарий в сам приморский океанариум журналисты отправляют уже на протяжении трех месяцев. Ответа нет. Не согласовывают и съемку внутри дельфинария. Отказываются публично показать, в каком состоянии животные, как идет ремонт и что уже исправили в результате прокурорской проверки. На официальном сайте посетителям сообщают, что дельфинарий "временно приостанавливает работу".

Правоохранительные органы продолжают проверять работу учреждения. Устранение нарушений находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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