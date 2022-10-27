В кабмине допустили переход к поквартальному росту экономики в конце года

Минэкономразвития уточнило экономический прогноз

Ситуация в экономике России стабилизировалась, она лучше, чем ожидалось изначально. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что продолжается активная перенастройка внешнеэкономических и торговых связей, идет структурная адаптация экономики. Показатели свидетельствуют о том, что эти процессы протекают активно и даже быстрее, чем предполагалось.

Стабилизируется ситуация с инфляцией, это позволяет Банку России снижать ключевую ставку, указал Решетников. Он также напомнил, что на крайне низком уровне остается государственный долг, это позволяет оставлять маневр в бюджетной политике.

Хотя в 2023 году еще прогнозируется отрицательная динамика, она связана с высокой базой первого квартала 2022 года, уточнил министр. При этом в поквартальном исчислении уже в конце 2022 года экономика перейдет к росту, цитирует Решетникова "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о позитивных сдвигах в российской экономике. Глава государства отметил, что после четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень 2021 года, постепенно восстанавливаются автопром и металлургия, хорошую динамику показывает сельское хозяйство. Кроме того, прибавляет и строительство.

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