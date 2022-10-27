США провели испытание компонентов гиперзвукового оружия

Запуск прошел на площадке в Вирджинии

Военные США провели успешное испытание компонентов гиперзвукового оружия, передает канал CNN.

Уточняется, что со стартовой площадки в Вирджинии запустили зондирующую ракету. Всего осуществили 11 различных экспериментов, предназначенных для тестирования и сбора данных.

Директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф назвал запуск "чрезвычайно хорошим".

Первое испытание подобного рода проводилось в октябре 2021 года. Уже в четверг состоится еще одно, в рамках которого дополнительно осуществят 13 экспериментов, направленных на разработку гиперзвукового оружия.

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