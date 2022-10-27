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В Москве начали прививать назальной вакциной "Спутник"

10:17
  • четверг
  • 27 октября 2022

Вакцина вводится через нос с помощью распылителя

Москвичи теперь могут сделать прививку от коронавирусной инфекции назальной вакциной "Спутник".

Она уже поступила в медицинские учреждения столицы, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса - по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице", - говорится в сообщении мэрии.

Назальная вакцина "Спутник" - это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке. Разница только в способе введения, объяснила Ракова.

Препарат можно использовать как для первичной, так и для повторной вакцинации. В обоих случаях процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. В течение двух часов после назальной вакцинации специалисты советуют воздержаться от чихания и высмаркивания. А за сутки до процедуры и на неделю после нужно отказаться от интенсивных спортивных нагрузок и контактных видов спорта. Также не рекомендуется курить за час до и час после прививки.

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