Власти Литвы подтвердили наличие у Собчак гражданства Израиля

Журналистка действительно находится в Литве

Власти Литвы сообщили, что Ксения Собчак въехала в страну по паспорту Израиля. О наличии у телеведущей гражданства этой страны сообщил директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", - сказал он в эфире радиостанции Ziniu radijas (цитата по ТАСС).

Яунишкис подтвердил, что Собчак находится в Литве.

О наличии у Ксении Собчак израильского гражданства в апреле 2022 года сообщала газета Haaretz. Сама журналистка никак не комментировала эту информацию.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского . Они подозреваются в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление поста в Telegram-канале.

Ксения Собчак проходит по этому делу в качестве подозреваемой. Телеведущая накануне уехала из России в Литву через Белоруссию. Границу она перешла пешком.

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