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"Разменная монета": Медведев предупредил Украину о целях США

10:59
  • четверг
  • 27 октября 2022

В геополитической игре Вашингтона жизни украинцев не имеют значения, отметил политик

Для команды президента США Джо Байдена, как и для их противников-республиканцев, в ситуации на Украине есть только одна валюта – "ненужные им жизни граждан мифической страны Украины". Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Политик написал в своем Telegram-канале, что "в большой американской игре" жизни украинских граждан — "разменная монета", которую "с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", поскольку для американского истеблишмента важно, кто будет контролировать по результатам выборов в США Конгресс.

Жизнями украинцев платят за поставки американского оружия, за "труды" инструкторов и наемников, а также ими готовы рассчитаться и в случае применения "грязной бомбы", предупредил Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что страдают и "наши люди", однако подчеркнул, что "они будут отомщены", а "вот об украинцах никто и не вспомнит".

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что сценариев дальнейшего развития событий на Украине "всего полтора": достижение всех целей специальной военной операции и признание ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и последующее признание итогов спецоперации.

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