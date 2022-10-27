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Россияне назвали самые надежные источники информации

11:45
  • четверг
  • 27 октября 2022

Исследование проводил ВЦИОМ

В рейтинге степени доверия средствам массовой информации на первом месте находится центральное телевидение — 60% россиян заявили, что доверяют именно этому источнику, 24% сомневаются в их правдивости и надежности. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал директор по работе с государственными органами ВЦИОМ Кирилл Родин.

На втором месте находится центральная пресса (37% опрошенных). На третьем месте радио — 26%.

Среди местных источников информации на первом месте находится региональное телевидение (49%). Региональная и местная пресса занимает второе место (36%), региональному и местному радио доверяет четверть аудитории.

При этом официальным источникам информации россияне доверяют больше, чем "не особо верифицированным источникам в интернете, таким как Telegram-каналы, мессенджеры, социальные сети", цитирует Родина ТАСС.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что почти половина (47%) россиян не заметили никакого влияния на свою жизнь блокировки зарубежных социальных сетей. Еще 18% респондентов заявили, что скорее не видят никаких последствий блокировок.

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