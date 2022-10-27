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Сечин: в мире больше нет единого энергетического рынка

10:57
  • четверг
  • 27 октября 2022

Правила не действуют

Единого энергетического рынка и единых правил в мире больше не существует.
Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Такое мнение выразил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Европа впала в зависимость от США, у нее пропала возможность диверсифицировать поставки энергоресурсов.

"Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил", - сказал он в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Причина энергокризиса в странах Евросоюза кроется не в событиях на Украине и не в пандемии коронавируса, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль и санкциях против России.

"Одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора", - заметил глава "Роснефти".

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