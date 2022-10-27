Мишустин напомнил о надежности российской энергосистемы

По этому показателю Россия находится в числе лидеров

У России одна из самых надежных в мире энергосистем. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр принимает участие в заседании координационного совета по иностранным инвестициям.

Мишустин подчеркнул, что надежность российской энергетической системы открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов, сообщает ТАСС.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол прокомментировал ситуацию в глобальной энергетике с учетом антироссийских санкций. Эксперт заявил, что мир нуждается в поставках российской нефти. По словам Бирола, если на рынок будет поступать от 80 до 90% от обычного показателя объема российской нефти, можно будет говорить о "хорошем и обнадеживающем" уровне поставок, что поможет удовлетворить спрос на топливо.

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