В России с коронавирусом госпитализировали 1316 человек

Скончались 82 пациента

За сутки в России госпитализированы 1316 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 27 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7849 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12040 человек, скончались 82 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 928 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 106. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 468 человек, в Московской области – 289.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21402209 случаев заболевания, зарегистрировано 389872 летальных исхода.

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