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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

11:33
  • четверг
  • 27 октября 2022

Не исключено ужесточение ко второму чтению

Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков.
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Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических, передает "Интерфакс".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не исключает поступления ужесточающих поправок к законопроекту о полном запрете ЛГБТ-пропаганды ко второму чтению.

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