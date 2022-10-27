Кабмин поручил начать строительство всероссийского курорта "Новая Анапа"

Отдыхать на нем смогут жители всех 89 российских регионов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в четверг, 27 октября, поручил создать рабочую группу и приступить к реализации масштабного проекта – всероссийского курорта "Новая Анапа" на Черном море. Работа ведется по указанию президента России Владимира Путина.

Чернышенко отметил, что в России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. В 2021 году черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 миллионов россиян, в том числе 3,7 миллиона детей. Летом 2022 года число туристов превысило 9 миллионов человек.

По указанию главы государства в России будет реализован проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 миллионов туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан четырех новых регионов, цитирует заявление вице-премьера пресс-служба кабмина.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, где в стране хотели бы провести "отпуск мечты". 29% респондентов выбрали бы Байкал. Второе место в рейтинге отпускных предпочтений досталось Крыму (21%), замкнул тройку лидеров Алтай (19%).

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