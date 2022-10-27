Reuters: Запад может ограничить цены на нефть из России на уровне 63-64 доллара

В рамках антироссийских санкций обсуждается введение потолка цен

Западные страны при определении потолка цен на российскую нефть будут руководствоваться средней "исторической" ценой в диапазоне от 63 до 64 долларов США за баррель. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал осведомленный источник.

По сообщению агентства Reuters, работа над установлением лимита цен на российскую нефть уже подходит к концу, хотя по официальным данным решение о ценовом диапазоне пока не было принято.

При этом в Белом доме опровергли сообщения о том, что американская администрация была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, поскольку не смогла договориться с многими странами о его реализации.

Ранее источники рассказали, что власти США изучают возможность смягчить условия применения ограничений цен на нефть из России. Сообщалось, что Белый дом "вынужден свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть", так как столкнулся со "скептицизмом инвесторов и рисками на финансовых рынках".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"