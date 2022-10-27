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Госдума выразила озабоченность ситуацией с биологическим оружием в мире

11:51
  • четверг
  • 27 октября 2022

Принят проект обращения к парламентам других стран

Госдума приняла проект обращения к парламентам стран мира о Конвенции по запрещению биологического оружия. Документ направил Совет Федерации, передает "ТВ Центр".

В нем говорится, что обе палаты выражают крайнюю озабоченность в связи с обострением рисков для безопасности населения всех государств без исключения. А конвенция нуждается в последовательном укреплении, так как количество серых зон при ее реализации растёт.

Особенно эта проблема стала очевидна в связи с фактами военно-биологической деятельности США на Украине.

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