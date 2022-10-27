На Витаса завели дело из-за дебоша в караоке-баре

Певец напал на чиновника

Против певца Витаса (настоящее имя - Виталий Грачев) завели уголовное дело после нападения на чиновника Минтруда в московском караоке-баре.

Инцидент произошел в караоке-баре Duets на Садово-Кудринской улице 22 октября. Во время конфликта певец брызнул госслужащему в лицо из газового баллончика. Врачи диагностировали пострадавшему ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз первой степени. Чиновник написал заявление в полицию.

Музыканта задержали, заведено дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", сообщил источник агентства "Москва" в правоохранительных органах. Витасу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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