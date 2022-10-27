В Томске отменили прямые выборы мэра

Принят региональный закон

Законодательная дума Томской области, приняв региональный закон, отменила прямые выборы мэра Томска. Там будет проходить конкурсная процедура.

"Проект закона направлен на установление единого порядка выборов главы муниципального образования для всех городских округов и муниципальных районов", - цитирует "Интерфакс" спикера облдумы Оксану Козловскую.

По ее словам, явка на прошлых прямых выборах мэра Томска в 2013 и 2018 годах составила лишь 19-20%.

Уточняется, что депутаты получили положительные заключения на законопроект от прокуратуры, Минюста, обладминистрации и юридического отдела думы.

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