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В Томске отменили прямые выборы мэра

12:24
  • четверг
  • 27 октября 2022

Принят региональный закон

Законодательная дума Томской области, приняв региональный закон, отменила прямые выборы мэра Томска. Там будет проходить конкурсная процедура.

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"Проект закона направлен на установление единого порядка выборов главы муниципального образования для всех городских округов и муниципальных районов", - цитирует "Интерфакс" спикера облдумы Оксану Козловскую.

По ее словам, явка на прошлых прямых выборах мэра Томска в 2013 и 2018 годах составила лишь 19-20%.

Уточняется, что депутаты получили положительные заключения на законопроект от прокуратуры, Минюста, обладминистрации и юридического отдела думы.

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