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"Газпром" оценил выгоду от создания газового хаба в Турции для других стран

12:25
  • четверг
  • 27 октября 2022

Инициативу России поддержала Анкара

Создание международного газового хаба в Турции выгодно не только Москве и Анкаре, но и другим государствам. Об этом в четверг, 27 октября, рассказал глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

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Представитель российской компании подчеркнул, что создание такого хаба "всем выгодно — Россия, Турция, Азербайджан, Европа", это "надо просто понять" и серьезно заняться данным вопросом.

Комментируя наличие интереса в Европе к этому проекту, Зубков отметил, что "по сути, газ будет обезличен", сообщает РИА Новости.

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела ранее выразил ожидания, что Европа не станет приобретать российский газ через хаб в Турции. Политик добавил, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти, а импорт из России назвал проблемой.

В ответ в Кремле заявили, что в Европе "могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное".

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