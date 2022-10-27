Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов

Гражданам России и Белоруссии недостаточно будет британской визы

Ирландия решила исключить Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой. Об этом в четверг, 27 октября, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации предупредили, что с 25 октября гражданам России и Белоруссии, желающим посетить Ирландию, придется получать национальное разрешение на пересечение границы.

По сведениям визового провайдера Ирландии в России VFS Global, подать заявку на ирландскую туристическую визу можно за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения документов — от пяти рабочих дней до шести недель.

Заплатить за однократное разрешение на въезд нужно 60 евро, за многократное — 100 евро. Кроме этого взимается сервисный сбор в размере 42,88 евро, сообщается на официальном сайте АТОР.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам при планировании поездок в страны Европейского союза взвесить возможные риски, в том числе отказ во въезде, аннулирование визы, изъятие средств.

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