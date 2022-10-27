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Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе

12:59
  • четверг
  • 27 октября 2022

Погибли 13 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Ибрагиму Раиси в связи с гибелью мирных жителей в результате нападения террористов в Ширазе.
Жертвами атаки террористов на юге Ирана стали тринадцать человек

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей – в том числе детей и женщин – в стенах религиозной святыни <…> Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин подтвердил готовность России к наращиванию сотрудничества с Ираном на антитеррористическом направлении.

26 октября трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в Ширазе на юге Ирана. По данным СМИ, 13 человек погибли, еще 40 человек получили ранения.

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