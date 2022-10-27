МИД потребовал допустить Россию к расследованию теракта на "Северных потоках"

Москва настаивает на транспарентности расследования

Россия по-прежнему настаивает на участии в расследовании терактов на газопроводах системы "Северный поток". Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

По словам дипломата, Россия находится в диалоге со всеми сторонами, которые ведут расследование теракта на "Северных потоках". При этом Москва будет добиваться транспарентности расследования и допуска к участию в нем.

Это важно еще и потому, что речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре, а также с точки зрения мер безопасности, подчеркнули в МИД.

Грушко заявил, что российскую сторону поражает безмолвие и вялая реакция Европы на теракты на "Северных потоках" с учетом того, что речь идет об энергетической безопасности Евросоюза, сообщает РИА Новости.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов. Россия настаивает на участии в расследовании этой диверсии, однако до сих пор не получила ответа на свои запросы относительно допуска к расследованию.

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