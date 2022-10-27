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WADA пригрозило России судом из-за дела фигуристки Валиевой

13:21
  • четверг
  • 27 октября 2022

Российскую спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых норм

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не обнародует решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал президент WADA Витольд Банька.

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Спортивный чиновник выразил обеспокоенность продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой.

Как отметил Банька, WADA официально уведомило РУСАДА, что если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, агентство воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд, сообщает ТАСС.

Во время ОИ-2022 выяснилось, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. РУСАДА временно отстраняло спортсменку от соревнований, но после апелляции разрешило с 9 февраля вернуться к выступлениям. Спортивный арбитражный суд отказался удовлетворить жалобы международных спортивных организаций на это решение. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

В сентябре в РУСАДА рассказали о завершении антидопингового расследования в отношении Валиевой, а 21 октября агентство отказалось обнародовать подробности, поскольку спортсменка является несовершеннолетней.

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Фигуристка Камила Валиева
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