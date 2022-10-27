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Бочкарёв: Около восьми тысяч рабочих мест создано в электродепо Москвы за 11 лет

12:59
  • четверг
  • 27 октября 2022

За 11 лет в Москве построены шесть депо

В столице, начиная с 2011 года, реконструировано и построено 11 электродепо для обслуживания подвижного состава Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"За 11 лет в Москве построены шесть депо: "Митино", "Братеево", "Лихоборы", "Солнцево", "Руднево" и первый этап депо "Нижегородское". Также пять электродепо реконструированы: "Печатники", "Планерное", "Сокол" и первые этапы депо "Владыкино" и "Выхино". Благодаря этой работе в городе было создано около восьми тысяч рабочих мест", - сказал он.

Бочкарев добавил, что одно электродепо в Москве обеспечивает рабочие места в среднем почти для тысячи сотрудников. По его словам, электродепо – важная часть поддержки экономики города.

"Электродепо – это достаточно крупное предприятие, обеспечивающее занятость квалифицированным специалистам", – пояснил Бочкарёв.

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