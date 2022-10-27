ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин: в России создана комфортная деловая среда для бизнеса

14:43
  • четверг
  • 27 октября 2022

Москва открыта к сотрудничеству

Активы российских компаний продолжают представлять интерес для зарубежных капиталов, несмотря на внешние санкции. Об этом сегодня завил премьер Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, передает "ТВ Центр".

На текущей встрече участники обсудили одобрение новых сделок в отношении отечественных стратегических предприятий. В частности, речь зашла о проектах в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта, перевалки грузов в портах и промышленном рыболовстве.

Глава правительства подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству и возможности для взаимовыгодной работы есть.

"В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У нас понятные условия ведения бизнеса, в том числе в части налоговой нагрузки. И одна из самых надежных в мире энергосистем, которая дает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов, особенно на фоне глобального энергетического кризиса", - отметил премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Деловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр "Москва-Сити"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.