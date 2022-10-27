Мишустин: в России создана комфортная деловая среда для бизнеса

Москва открыта к сотрудничеству

Активы российских компаний продолжают представлять интерес для зарубежных капиталов, несмотря на внешние санкции. Об этом сегодня завил премьер Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, передает "ТВ Центр".

На текущей встрече участники обсудили одобрение новых сделок в отношении отечественных стратегических предприятий. В частности, речь зашла о проектах в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта, перевалки грузов в портах и промышленном рыболовстве.

Глава правительства подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству и возможности для взаимовыгодной работы есть.

"В России создана комфортная деловая среда и для российского, и для зарубежного бизнеса, способного адаптироваться к новым реалиям. Мы готовы к поддержке частных предпринимательских инициатив. У нас понятные условия ведения бизнеса, в том числе в части налоговой нагрузки. И одна из самых надежных в мире энергосистем, которая дает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов, особенно на фоне глобального энергетического кризиса", - отметил премьер.

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