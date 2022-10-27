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На Якутию обрушились сильные снегопады

14:45
  • четверг
  • 27 октября 2022

На трассах - гололед и снежные заносы

Сильные снегопады обрушились на Якутию. Из-за непогоды сложная ситуация на дорогах. На трассах гололед и снежные заносы. Особенно нелегко - водителям большегрузов.

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На горном перевале метель врасплох застала дальнобойщиков - на скользкой дороге они не могли продолжать движение. Некоторые фуры покатилась назад, протаранив другие машины. В Якутске намело сугробы. Расчищать улицы и дворы выходят сами жители.

Огромная фура, как игрушечная, скатывается по скользкому от гололедицы склону, в который превратился участок федеральной трассы "Лена" в Якутии на горном перевале Тит. Водители просто не в состоянии справиться с большегрузами в таких условиях - только чудом никто не пострадал.

Якутск и окрестности накрыл мощный снегопад со шквалистым ветром - его скорость доходила до 23 метров в секунду. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Не отстают и сами горожане - они вышли на борьбу с сугробами.

Температура несколько дней держится ниже нуля, в ночь на субботу она упадет уже до минус 19 градусов. Зима в Якутию пришла очень быстро, хотя еще недавно синоптики прогнозировали теплый ноябрь.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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