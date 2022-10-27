Собянин поручил ускорить завершение строительства новой школы на Люблинской улице

С 2011 года в Москве построено больше полутысячи образовательных учреждений, и почти половина из них - за счет инвесторов

Ускорить ход строительства новой школы на Люблинской улице поручил сегодня Сергей Собянин. Мэр Москвы осмотрел территорию, где возводят учебное заведение. Долгожданное здание на 1150 учеников обещают сдать к сентябрю следующего года.

Новым домам - новые школы и детские сады. В жилом комплексе "Люблинский парк" скоро появится своя - на 1150 мест. Это будет четырехэтажное здание площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Осмотрел ход строительства мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы перевалили в последние годы со строительством объектов образования за 500. Такие большие, современные объекты, крупные школы, детские сады. Оснащенные по современному стандарту, который обеспечивает весь комплекс обучения, включая общеобразовательные программы, а также предпрофессиональные. Особенно востребованы образовательные учреждения в новостройках, где идет активное, масштабное строительство. Здесь в Люблине построен детский сад, достраивается школа. Надеюсь, что к 1 сентября она заработает и примет новоселов", - сказал градоначальник.

Строится школа по индивидуальному проекту, здесь будет создана комфортная среда для всех детей. Сейчас здание готово больше, чем на половину.

"На сегодняшний день активно ведутся работы по благоустройству территории. Надо успеть закончить в осенний период, до начала морозов. Ведутся работы по отделке, в ближайшее время ожидается поставка технологического оборудования. Пойдет работа по подготовке к сдача объекта в ближайшее время", - отметил Викентий Балонкин, директор по строительству.

Классы будут оснащены самым современным оборудованием. Здесь будет IT-полигон с лабораторией для занятий робототехникой, художественные и музыкальные классы, многофункциональный библиотечный центр и медиатека. Два спортивных зала и зал для мероприятий. На улице - зона для занятий физкультурой и теплицы.

Строители отчитываются: "Идет завершение строительных работ. На сегодняшний момент общая строительная готовность оценивается в 70% до завершения строительства. В этом году полностью будут закончены фасадные работы, благоустройство и монтаж инженерного оборудования на кровле. На первый квартал 2023 года выйдет завершение отделочных инженерных работ и монтаж технологического оборудования, которое на сегодняшний момент закуплено. До 30 марта объект будет введен в эксплуатацию. Начнутся процедуры по передаче школы департаменту образования города Москвы с плановым открытием для учащихся в сентябре 2023 года".

Но хотя учебный год еще не начался, в новостройках уже живут новоселы. А самым маленьким из них нужен детский сад, который, по тому же плану, уже должен работать.

"Надо график выполнять. У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья. При этом детский сад до сих пор не работает, школа до сих пор не введена. И мне все равно на ваши графики. Если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимым соцкультбытом. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда в переполненные школы. Если такая практика будет дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете. Понятно?", - сказал мэр.

Строящееся здание станет частью школы имени Достоевского. Обучение в ней организовано по гуманитарному, естественно-научному, социально-экономическому и технологическому принципу. С 2011 года в Москве построено больше полутысячи образовательных учреждений, и почти половина из них - за счёт инвесторов.

Александра Панина, Елена Сахно, Арсений Кобяков, Андрей Булычев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"