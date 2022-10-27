В Москве растет число врачей, использующих в работе искусственный интеллект

Сегодня нейросети применяют уже по 15 разным медицинским направлениям

Число московских врачей, которые активно используют в работе искусственный интеллект, за год выросло в 1,5 раза, передает "ТВ Центр".

Сегодня нейросети применяют уже по 15 разным медицинским направлениям. С 2020 года системы обработали более семи миллионов исследований. На основе полученных материалов они уже сформировал множество алгоритмов и шаблонов. И помогают обратить внимание специалистов даже на минимальные отклонения в здоровье пациентов, а также определить возможный диагноз.

"Мы постоянно мониторим сервисы с точки зрения не просто бинарного положительного или отрицательного ответа. У нас большое количество параметров, которые уже не да или нет, а уже говорят о точности детализации. Нейросеть потихоньку начинает углубляться в суть самой проблемы. Просто говорит, есть патология или нет", - отметил Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы.

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