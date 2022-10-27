В Кунцеве начали сносить нелегальный хостел

Здание возвели на участке, предназначенном для индивидуальной жилой застройки

В районе Кунцево приступили к сносу незаконно построенного хостела, передает "ТВ Центр".

Здание возвели на участке, предназначенном для индивидуальной жилой застройки. Только вот четырехэтажное строение с площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров обычный дом напоминал мало. А после того как по Сети поползли слухи, что здесь собираются открывать гостиницу, жители попросили проверить документацию.

Оказалось, что постройка эта незаконная. Через суд госинспекция потребовала объект снести. Собственник решение проигнорировал. После чего территория была огорожена, здание отключили от коммуникаций и приступили к демонтажу.

"За 9 месяцев работы в 2022 году госинспекция на территории ЗАО было выявлено 237 объектов самовольного строительства на общую площадь свыше 110 тысяч квадратных метров. По состоянию на сегодня ликвидировано 57 объектов недвижимости на общей площади 7600 квадратных метров. По остальным ведутся работы", - сообщили в управлении контроля за использованием объектов недвижимости по ЗАО Госинспекции по недвижимости.

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