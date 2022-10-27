Незаконная свалка подбирается к историческому селу Зеленая Слобода

В округе стоит запах гнили

Тяжелым мусоровозом в поселке Зеленая Слобода никого не удивишь. Ежедневно и почти круглосуточно десятки грузовиков привозят тонны мусора прямо к берегам реки Пахры. Свалка уже подбираются вплотную к заборам домовладений исторического села.

"На территории всего этого участка находится пористых известняк. И при отсыпке мусора он может дать глобальное прение, после чего будут выделяться довольно-таки большие токсические опасные вещества, которые могут поступить и в реку Пахра и отравить в общем-то всю воду и водоносный слой", - рассказывает местная жительница.

В округе стоит запах гнили. Уже заметны изменения во флоре и фауне. Рыбы в реке стало меньше. А старожилы говорят, что исчезли даже краснокнижные растения. И этот полигон занимает больше 20 гектаров. Свалка принадлежит частной компании, и, по словам местных жителей, ее усилиями природе уже нанесен непоправимый ущерб.

"Это музей под открытым небом. И исторический музей, потому что эти рвы организовались в момент, когда строили белокаменную Москву. И биологический музей, потому что это уникальный вообще комплекс флоры и фауны. Поэтому нам очень больно", - жалуются люди.

Полигон не могут закрыть почти три года. При этом грубейшие нарушения, что называется, налицо. По закону у такой крупной реки, как Пахара, водоохранная зона - больше 250 метров. То есть на берегу даже сарай поставить нельзя, не говоря уже о складировании мусора. Кроме того, по территории свалки проходят линии электропередачи, у которых тоже есть своя зона отчуждения - не менее 4 метров. Но даже при таком количестве явных нарушений грузовики с мусором продолжают сюда приезжать.

По словам нового главы сельского поселения, вина лежит на предыдущей администрации. Нынешняя попытается навести порядок. Правда, кто именно свалкой владеет и свозит сюда мусор, жителей села Зеленая Слобода уже не интересует. Важно привлечь к ответственности тех, кто позволил устроить в живописном месте складирование отходов.

"Писать смысла нет, эти письма никуда не доходят. Просто вся эта маленькая коррупция, все тормозит на том уровне, на котором есть. Есть целая группа людей, которая борется с такими активистами, типа меня. Они не разбираются в ситуации. Они приезжают, чтобы пугать", - считает местная жительница.

Поговорить с представителями компании невозможно. Из калитки высокого забора никто не выходит. К телефону никто не подходит. Впрочем, местным жителям удалось привлечь к вопросу депутата областной думы Владимира Бутенко, который со своей стороны пообещал помочь: "И ЛЭП проходит, и река проходит, и село очень близко находится. Я так понимаю, что свалка очень близко подходит к забору местных жителей. Будем разбираться, прокуратуру подключать, выездные организовывать проверки".

Тем не менее, пока идут разбирательства, отходы на полигон продолжают свозить, а тяжелая техника - круглосуточно работать. Жители поселка Зеленая Слобода считают, что вопрос о закрытии свалки давно пора решать не на стихийных собраниях, а в кабинетах местных властей.

Илья Данильцев, Арсений Кобяков, Андрей Корнилов, Денис Кузнецов, Михаил Лукин, "ТВ Центр"

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