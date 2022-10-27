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В центре Москвы появился небольшой новый парк

15:04
  • четверг
  • 27 октября 2022

Дворик выполнен в традициях русской усадьбы 19 века

В центре Москвы - на территории музея меценатов Третьяковых - открылся небольшой парк, передает "ТВ Центр".

Белоснежные дорожки из гравия, классическая светлая беседка, покрытая зеленой крышей, изящный забор, гармонирующий с исторической улицей - дворик выполнен в традициях русской усадьбы 19 века.

В саду удалось сохранить деревья-старожилы. Высадили и новые, которые всегда любили москвичи, - чубушник, калину, вишню, сирень, создав естественный уголок природы в центре мегаполиса.

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