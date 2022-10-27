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В Новой Третьяковке заработала книжная гостиная

15:05
  • четверг
  • 27 октября 2022

Здесь можно полистать понравившуюся книгу за чашкой кофе и даже написать научный трактат

В Новой Третьяковке открылась книжная гостиная. Бесплатный интернет, коворкинг и 2 тысяч изданий об искусстве, сообщает "ТВ Центр".

Причем в наличии есть экземпляры, которые уже стали библиографической редкостью. Здесь можно полистать понравившуюся книгу за чашкой кофе и даже написать научный трактат.

Новая площадка - еще и отличное место для совместной работы.

"Для людей! Для людей, для нашей аудитории, для тех, кто гуляет в парке "Музеон", и еще не понял, он готов зайти и посмотреть экспозиции или нет, для тех, кто привык ходить к нам, кто привык рыться в наших книжных магазинах", - отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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Открытие книжной гостиной
Открытие книжной гостиной
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